Con un post su Truth Social, Donald Trump ha annunciato che, a partire dal 23 marzo, «l’Ice si recherà negli aeroporti per assistere i nostri straordinari agenti della sicurezza». Gli agenti dell’Immigration and customs enforcement, quindi, affiancheranno gli impiegati della Transportation security administration (Tsa), la sicurezza aeroportuale, per ridurre il caos in cui vivono oggi gli scali Usa, causato dallo shutdown parziale in corso. In mancanza di un accordo, agenzie come la Tsa non possono pagare lo stipendio ai loro dipendenti e circa 50mila lavoratori del settore dei trasporti sono senza retribuzione da oltre un mese. Più di 400 agenti Tsa si sono già dimessi e molti altri hanno smesso di presentarsi al lavoro, portando negli aeroporti americani ritardi, code infinite e voli persi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Trump manda i rambo dell’Ice a fare la guardia agli aeroporti

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