Spacciandosi per maresciallo dei carabinieri e sostenendo che la loro auto fosse stata utilizzata per una rapina, stava cercando di truffare una coppia di anziani del posto. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha però permesso di sventare la truffa e di incastrare il malvivente che la stava attuando. Nei guai è finito un 53enne di origini campane che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per tentata truffa aggravata. Tutto è iniziato quando i militari dell’Arma di Fermo sono intervenuti con grande rapidità a seguito di una richiesta giunta al 112, che segnalava un tentativo di truffa in atto ai danni di una coppia di anziani coniugi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffava gli anziani: denunciato un 53enne

Articoli correlati

Truffava gli anziani fingendosi Carabiniere: la Procura vince il ricorso, 52enne resta in carcereLa Procura di Modena ha ottenuto la custodia cautelare in carcere per un truffatore seriale di 52 anni (originario del Napoletano), specializzato nel...

Il direttore truffava gli anziani a Enna, Poste Italiane condannata a risarcire 1,5 milioni di euroEx direttore di Poste prometteva investimenti redditizi e truffa 20 anziani di Valguarnera.

Maiori truffa anziani 2arresti 7nov

Una selezione di notizie su Truffava gli anziani denunciato un...

Temi più discussi: Truffava gli anziani: denunciato un 53enne; Anziano raggirato in strada a Bolzano, scatta la denuncia per truffa; Sventata truffa ai danni di due anziani: denunciato un 53enne campano; Si finge maresciallo per raggirare una coppia di anziani: 53enne denunciato dai carabinieri di Fermo.

Truffava gli anziani: denunciato un 53enneSi tratta di un campano sorpreso a organizzare un raggiro nei confronti di due coniugi ma i carabinieri lo hanno scoperto con un’inchiesta lampo. ilrestodelcarlino.it

Sono il tecnico del gas: così il rom ucciso truffava gli anzianiSi chiamava Adamo Massa, aveva 37 anni ed era di origine sinti l’uomo morto dopo essere rimasto ferito durante una rapina in una villetta di Lonate Pozzolo, nel Varesotto. L’episodio è avvenuto nella ... ilgiornale.it