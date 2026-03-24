Truffatori catanesi in trasferta nella periferia romana | tentavano di raggirare un' anziana

Un 40enne e un 19enne di Catania, entrambi pregiudicati, avevano raggiunto la provincia capitolina per colpire le fasce più vulnerabili della popolazione "Sono tuo nipote, ho bisogno di aiuto". La voce dall'altro capo del telefono tremava, simulando disperazione e urgenza nel chiedere denaro. Un copione purtroppo collaudato, quello della truffa del "finto nipote", che ha mietuto centinaia di vittime in tutta Italia. Questa volta, però, il piano è fallito miseramente: una donna presa di mira da due truffatori catanesi a Colleferro, in provincia di Roma, non si è lasciata ingannare, smascherando i truffatori e allertando immediatamente le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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