trova il coraggio di raccontare a scuola gli abusi scatta il braccialetto elettronico per un 69enne

A Rimini, un uomo di 69 anni è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento e a un controllo con braccialetto elettronico nell’ambito di un’indagine della Procura riguardante presunte violenze sessuali su una minorenne. La decisione è stata presa in seguito alle indagini in corso, che coinvolgono l’indagato per fatti ancora in fase di verifica.

Rimini, 24 marzo 2026 – Divieto di avvicinamento e controllo con braccialetto elettronico per un uomo di 69 anni, indagato dalla Procura di Rimini per presunta violenza sessuale su una minorenne. Il giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio ha escluso la custodia in carcere, richiesta dal pubblico ministero Davide Ercolani, optando per una misura più attenuata. Qualora il dispositivo non fosse applicabile, è prevista la detenzione domiciliare. Bimbo morso dal cane: proprietario condannato a risarcire 15mila euro Gli abusi e il coraggio di confidarsi a scuola. Le indagini, condotte dai carabinieri, delineano un quadro di episodi ripetuti tra il 2023 e il giugno 2024, quando la piccola aveva tra i 12 e i 13 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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