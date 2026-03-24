Triplo concorso al Ministero della Giustizia per 9.119 posti ma serve un requisito

Il Ministero della Giustizia ha aperto un concorso per 9.119 posti, richiedendo ai candidati il rispetto di un requisito specifico. Contestualmente, si prevede di effettuare circa 14.000 assunzioni complessive entro la fine del 2026, con l’obiettivo di coprire le posizioni vacanti nel settore. La procedura di selezione si svolge attraverso un triplo concorso, coinvolgendo diversi ruoli e categorie di candidati.

Il Ministero della Giustizia accelera sul fronte del reclutamento, prevedendo circa 14.000 assunzioni entro la fine del 2026. Sono già aperti i bandi per la candidatura dei primi tre maxi concorsi, che coprono ben 9.119 posti. Questi concorsi in particolare rappresentano il cuore del piano straordinario legato agli obiettivi occupazionali del Pnrr. Come sono divisi i 9.119 posti messi a bando. I posti messi a disposizione nei primi bandi sono distribuiti tra 3 profili chiave per il funzionamento degli uffici giudiziari: addetti all’ufficio per il processo;. operatori di data entry;. tecnici di amministrazione.. La quota più rilevante riguarda gli addetti all’ufficio per il processo, con 6. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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