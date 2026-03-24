"L’emozione è tanta, così come l’ambizione di fare un campionato di vertice anche in Promozione il prossimo anno". Cesare Trio, patron del Copparo 2015, festeggia l’atteso salto di categoria della sua squadra, che ha dominato il campionato forte di una rosa attrezzatissima, e non nasconde i programmi futuri di una società che punta a crescere ulteriormente, allargandosi anche al settore femminile. Trio, a poco più di 24 ore di distanza come si sente? "Sono emozionatissimo, vincere il campionato è una sensazione indescrivibile. Domenica abbiamo festeggiato tanto, prima in campo e negli spogliatoi, poi a Copparo in due locali diversi che ci fanno da sponsor. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Trio: "Copparo non si ferma, la D in 5 anni": "Ora tutti confermati, con 3 o 4 innesti"

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