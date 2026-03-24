tresigallo tra architettura e ideologia incontro in biblioteca

Giovedì 26 marzo alle 16.30 si svolgerà un incontro nella Biblioteca comunale “Anne Frank” dedicato alla storia di Tresigallo, con particolare attenzione al rapporto tra architettura e ideologia. L’evento è rivolto agli iscritti ai corsi di cultura “Ugo Coluccia” promossi dall’ente locale e vede il patrocinio del Comune di Copparo. La discussione si concentrerà su aspetti storici e culturali legati alla città.

Un appuntamento con la storia locale attende, giovedì 26 marzo alle 16.30, gli iscritti dei corsi di cultura “Ugo Coluccia” curati dalla Biblioteca comunale “Anne Frank” con il patrocinio del Comune di Copparo. Alla sala civica “Alda Costa”, infatti, verrà recuperato l’incontro sul tema “Architettura e ideologia: Edmondo Rossoni e la costruzione di Tresigallo” rinviato lo scorso 4 dicembre. Il corso della rassegna “L’Albero di C.” è realizzato in collaborazione con l’associazione Torri di Marmo e avrà come ospiti Davide Brugnatti e Federica Gelli, pronti ad accompagnare i corsisti alla scoperta dello sviluppo di Tresigallo, tra visione socio-politica e disegno urbano, che fecero del paese un laboratorio di sperimentazione di un’utopia del ‘900. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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