Durante una recente trasmissione televisiva, un giovane comico ha suscitato l'attenzione del pubblico grazie alla sua imitazione del padre, un noto artista. Durante l’ospitata, ha scherzato anche su un parente, affermando di essere suo zio e commentando la differenza di età. La sua spontaneità e il tono leggero hanno attirato molti commenti positivi sui social e tra gli spettatori presenti in studio.

Bologna, 24 marzo 2026 - Tutti ne parlano, molti lo adorano per il suo essere così simpatico e genuino. Tredici Pietro, reduce dal suo primo Sanremo con il brano 'Uomo che Cade', si sta aprendo sempre di più al grande pubblico, facendosi conoscere in varie interviste. Quella appena passata è stata una settimana importante: prima è stato ospite a Radio Deejay, poi, ieri, a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Addio a Gino Paoli: da Vasco Rossi a Gianni Morandi, il saluto commosso dei big. “E poi ci troveremo come le star” La gag su Paolo Antonacci: "Sono suo zio, ma è più grande". Ad intervistarlo a Radio Deejay, durante la trasmissione Deejay Chiama Italia, Linus e Nicola Savino, che è stato anche conduttore del Dopo Festival per la 76esima edizione sanremese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tredici Pietro imita papà Gianni e conquista tutti da Fazio. La gag su Paolo Antonacci: “Sono suo zio, ma è più grande”

Articoli correlati

Tredici Pietro porta papà Gianni Morandi a Sanremo 2026, la reazione di Alessandro Gassmann, papà di Leo: «Le regole non sono uguali per tutti»La risposta, in realtà, arriva subito da Alessandro Gassmann, papà di Leo, anche lui tra i Big del Festival.

“Ma è il figlio di Gianni Morandi”. Sanremo 2026, Tredici Pietro e la scena dal balcone: “Io sono…”C’è chi lo segue da anni, tra streaming e palchi più piccoli, e chi invece lo ha incrociato solo ora, nel momento in cui la luce si accende sul palco...

Approfondimenti e contenuti su Tredici Pietro

Argomenti discussi: Genitori Virginia Raffaele, chi sono Paola Guglielmi e Mario | La mia infanzia? Sono nata tra.

Tredici Pietro imita papà Gianni e conquista tutti da Fazio. La gag su Paolo Antonacci: Sono suo zio, ma è più grandeIl rapper bolognese, reduce dal successo del suo primo Sanremo, si racconta tra radio e tv. L'emozione per il palco condiviso con il padre Gianni Morandi: Mi rimarrà addosso per sempre come un tatuag ... ilrestodelcarlino.it

Che tempo che fa, le pagelle: Sabrina Ferilli torna a scuola (9), il non annuncio di Mara Venier (7), Orietta Berti e i 4mila vestiti (5), il tatuaggio di Tredici Pietro (8)Tra un cucù centenario che interrompe Sabrina Ferilli e la (finta) crisi matrimoniale per colpa di quattromila vestiti di troppo di Orietta Berti, la domenica di Che tempo che fa ... leggo.it