Tredicesimo borseggiatore dell' inchiesta dell' Arma lagunare fermato in Slovenia

Martedì 24 marzo è stato arrestato in Slovenia il tredicesimo sospettato coinvolto in un'indagine avviata a novembre dai carabinieri della sezione investigativa. L'indagato è uno dei venti soggetti ritenuti responsabili di attività di borseggio. L'operazione riguarda un gruppo di fuorilegge che aveva compiuto reati nella zona lagunare e nelle aree circostanti.