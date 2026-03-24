Tredicesimo borseggiatore dell' inchiesta dell' Arma lagunare fermato in Slovenia
Martedì 24 marzo è stato arrestato in Slovenia il tredicesimo sospettato coinvolto in un'indagine avviata a novembre dai carabinieri della sezione investigativa. L'indagato è uno dei venti soggetti ritenuti responsabili di attività di borseggio. L'operazione riguarda un gruppo di fuorilegge che aveva compiuto reati nella zona lagunare e nelle aree circostanti.
È della mattinata di oggi, martedì 24 marzo l'arresto del 13esimo borseggiatore sui venti fuorilegge indagati, che sono entrati nell'inchiesta dello scorso novembre condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri dell'Arma lagunare. In collaborazione con i colleghi di Pesek, al confine. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Articoli correlati
Omicidio patron TelePordenone, fermato vecchio collaboratore dell’emittente. Si cerca in un canale l’arma del delitto(Adnkronos) – La polizia di Pordenone sta interrogando un uomo per l’omicidio di Mario Ruoso, l’87enne imprenditore patron di TelePordenone, trovato...
Leggi anche: Romano, minorenne fermato mentre impugna un’ascia in pieno giorno: scatta la denuncia e il sequestro dell’arma