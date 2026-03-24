Bergamo, 24 marzo 2026 – Lavorava nell’azienda di famiglia, la Essesistem di Ranica, specializzata in impianti industriali, dove si era inserito con impegno e dedizione, Mattia Signorelli, il 25enne di Villa di Serio morto nello scontro con una moto Kawasaki Ninja da strada domenica mattina sui Colli di San Fermo, poco dopo le 10.45. Dopo l’urto il 25enne è stato sbalzato per alcuni metri e poi travolto da un’automobile. Mattia era in bicicletta. Empatico, incapace di giudicare e sempre con la parola giusta per tutti. Così viene descritto Mattia da poco trasferitosi a Gazzaniga per convivere con la fidanzata Caroline. Si erano conosciuti quasi sei anni fa tra le mura del McDonald’s di Nembro, dove Mattia aveva lavorato per quattro anni durante gli studi universitari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolto dalla moto, da un mese Mattia Signorelli viveva a Gazzaniga con la fidanzata

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