di Nino Femiani NAPOLI Sono le 19 e 15 di domenica 22 marzo quando Corso Garibaldi si trasforma in una scena apocalittica. Due donne ucraine — 57 e 52 anni, venute in Italia per stare al riparo dalla guerra e per cercare una vita migliore — attraversano la strada nei pressi della stazione della Circumvesuviana di Porta Nolana, a Napoli. Sulle strisce pedonali: un gesto quotidiano, banale, che però costa loro la vita. Una Mercedes — risultata poi essere un’auto a noleggio — arriva come un missile e le travolge con un impatto che i testimoni e i rilievi tecnici della Municipale descrivono di "estrema violenza". Non è il frutto di una distrazione al telefonino o di imperizia alla guida: no, è una forza brutale, senza controllo, che si avventa sulle due donne, le scaraventa sull’asfalto, le massacra su quel selciato umido e lercio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Travolte e uccise. Schianto sulle strisce, l’autista era ubriaco

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