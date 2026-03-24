Firenze, 23 marzo 2026 – “Nel 2025 il Comune ha approvato, all’unanimità, la mozione sull’obbligo di un sensore per angolo cieco nei mezzi pesanti. Ma da allora è calato il silenzio. Che fine ha fatto?”. A chiederlo è Laura, diventata il volto di questa battaglia da quando, a settembre 2023, è stata travolta sul suo scooter da un camion su viale Lavagnini. Le gravi ferite riportate alla gamba sinistra le sono valse l’amputazione, fin sotto il ginocchio. Laura, è tornata a guidare? “Ancora no, la paura mi frena. Ogni volta che vado a Budrio per le protesi, mi viene l’ansia. Il primo anno affrontavo il viaggio sui sedili posteriori, distesa per non vedere i camion passare accanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolta a Firenze, la battaglia dopo l’incidente: “Viaggiavo distesa per non vedere i camion. Servono limiti e regole”

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