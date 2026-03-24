Trasporto-disabili Pisa ha fatto tanto Serve l’impegno degli altri Comuni

"Il servizio di trasporto dedicato alle persone con disabilità rappresenta da sempre una priorità per l’amministrazione comunale, che ha investito molto. Serve però un impegno condiviso da parte dei Comuni del territorio". Così il capogruppo della Lega nel consiglio comunale, Giovanni Pasqualino, ha replicato alle parole del presidente della Pubblica Assistenza di Pisa, Alessandro Betti, riportate sulle colonne dell’edizione domenicale de La Nazione con cui sollecitava un impegno congiunto di forze per aggiornare la convenzione per il trasporto delle persone con disabilità. Il servizio, infatti, secondo quanto dice Betti "rischia di non poter continuare dal 1 agosto - data della scadenza della proroga - a causa del rincaro dei carburanti" e che servono "segnali effettivi di interesse a discutere del tema". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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