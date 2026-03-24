Nove imputati coinvolti in un’indagine sui trasferimenti di società all’estero hanno visto archiviarsi i loro casi a causa della prescrizione. La vicenda riguarda un filone dell’indagine che si concentra sui movimenti di imprese verso la Bulgaria. Dopo vari approfondimenti, le accuse per questi soggetti sono state definite definitive, portando alla chiusura delle posizioni giudiziarie nei loro confronti.

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude con un’uscita di scena complessiva per nove imputati uno dei filoni dell’inchiesta sui trasferimenti di imprese in Bulgaria. Il Tribunale di Benevento ha infatti dichiarato il non doversi procedere, determinando la definitiva esclusione dal processo per una parte consistente delle persone finite a giudizio. La decisione, adottata dal collegio presieduto dal giudice Rotili, con a latere Monaco e Buono, è legata all’intervenuta prescrizione per una serie di reati fallimentari, tributari e per alcuni episodi di falso. Un passaggio che ha di fatto sancito la completa uscita dal procedimento di nove dei venticinque imputati iniziali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trasferimenti di società all’estero, nove posizioni archiviate per prescrizione

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