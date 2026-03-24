Nel 2025, i numeri dei trapianti in Italia sono aumentati rispetto agli anni precedenti, con le strutture dedicate che hanno registrato una crescita costante. La rete trapiantologica nazionale ha consolidato le proprie capacità, confermando un trend positivo nel settore. I dati ufficiali indicano che il numero complessivo di interventi ha superato le cifre degli anni passati, segnando così un anno record per le attività di trapianto nel paese.

Roma, 24 mar. (Adnkronos Salute) - Nel 2025 la Rete trapiantologica italiana "ha confermato e migliorato i dati di attività relativi a donazioni e trapianti: lo scorso anno sono stati registrati i numeri più alti mai realizzati sia per l'attività relativa agli organi che per quella che riguarda i tessuti e le cellule staminali emopoietiche". A confermarlo è il report preliminare del Centro nazionale trapianti (Cnt) presentato oggi dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, e dal direttore del Cnt, Giuseppe Feltrin, in occasione degli Stati generali della Rete trapiantologica, al via oggi a Roma. Appuntamento che arriva dopo il caso del piccolo Domenico a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato, il 23 dicembre 2025, all'ospedale Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trapianti, in Italia numeri in crescita: "2025 anno migliore di sempre"

Articoli correlati

Leggi anche: Donazioni e trapianti, numeri in crescita nel 2025: il report

Trapianti al Cardarelli, numeri record nel 2025: fegato e midollo in costante crescitaI trapianti al Cardarelli chiudono il 2025 con risultati senza precedenti: 81 interventi di fegato e 76 di midollo, grazie all’aumento delle...

Contenuti utili per approfondire Trapianti in Italia numeri in crescita...

Temi più discussi: Trapianti, in Italia numeri in crescita: 2025 anno migliore di sempre; Trapianti, dall'anno zero agli organi del futuro: migliaia di vite salvate; Donazioni di organi in aumento in Italia: 340 nei primi mesi del 2026; Molinette, nel 2026 un trapianto di fegato ogni due giorni. Romagnoli: Inesorabile espansione.

Donazioni e trapianti, numeri in crescita nel 2025: il reportNumeri da record per donazioni e trapianti in Italia: al Cnr di Roma presentato il report preliminare del Centro nazionale trapianti. lapresse.it

Trapianti, in Italia numeri in crescita: 2025 anno migliore di sempre(Adnkronos) – Nel 2025 la Rete trapiantologica italiana ha confermato e migliorato i dati di attività relativi a donazioni e trapianti: lo scorso anno sono stati registrati i numeri più alti mai real ... msn.com

Trapianti, numeri in crescita in Italia: "2025 anno migliore di sempre" x.com

#Medicina Report Centro Nazionale Trapianti. In crescita in Italia le donazioni e i trapianti di organi. Il 2025 si attesta “miglior anno di sempre”: 2.164 le donazioni (+3,2% in un anno), 4.164 i trapianti (+1,2%). Salgono tuttavia i no al momento del rinnovo dell - facebook.com facebook