Trancassini FdI non commenta dimissioni Delmastro – Il video

Nelle immagini pubblicate da un'agenzia di stampa, si vede un deputato di Fratelli d’Italia uscire da Montecitorio senza rilasciare dichiarazioni. La data degli eventi è il 24 marzo 2026. Non ci sono commenti ufficiali da parte dell’esponente riguardo alle dimissioni di un altro politico, né sono presenti altre persone coinvolte nelle riprese.

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 Le immagini girate all’uscita da Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Riforma Giustizia bocciata, il No vince con il 54%. Schlein festeggia: «Batteremo Meloni alle politiche». La reazione della premier Referendum sulla Giustizia, affluenza alta: oltre il 45% alle 23. Si vota anche domani, il precedente: com’era andata Salvini saluta la vedova di Bossi, scatta la contestazione: «Traditore, è il bacio di Giuda». Lui tira dritto: «Con te tutto è iniziato, mai mulà!» – Il video . 🔗 Leggi su Open.online

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