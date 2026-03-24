Tragico incidente in Alaska | morto lo scialpinista valtellinese Christopher Rainoldi

Il 33enne di Castello dell’Acqua è stato travolto da una valanga durante un’escursione nella Girdwood Valley: è morto poche ore dopo in ospedale. Christopher Rainoldi, 33 anni, originario di Castello dell’Acqua, ha perso la vita travolto da una valanga mentre praticava scialpinismo nella Girdwood Valley, in Alaska. L’incidente è avvenuto mentre si trovava in escursione insieme ad altri due compagni, rimasti illesi. I tre stavano affrontando la salita al Max’s Mountain quando una slavina si è improvvisamente staccata dal pendio, travolgendoli. Secondo quanto riportato dal sito locale Alaska News Source, il distacco sarebbe stato provocato dal passaggio di uno degli stessi escursionisti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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