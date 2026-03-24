Alle ore 20:30 del 24 marzo 2026, il traffico sulla rete viaria principale di Roma risultava in calo rispetto alle ore precedenti. Le strade più trafficate mostravano una riduzione dei veicoli in circolazione, con qualche rallentamento segnalato in punti specifici. La situazione si presentava generalmente più fluida rispetto a quanto riscontrato in momenti simili nelle settimane precedenti.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale ancora qualche problema lungo la carreggiata interna del raccordo anulare Dopo un incidente resta allenamenti e code tra Cassia bis veientane Nomentana proseguendo in carreggiata interna code tra tuscolane da Appia anche in questo caso si tratta di incidente è sempre per incidente Ci sono code in uscita dalla città su via Flaminia da Tor di Quinto a Prima Porta ricordiamo poi lavori sulla Salaria dover altezza dell'aeroporto dell'Urbe c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro frequenterà formazione di rallentamenti e code ci. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-03-2026 ore 20:30

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