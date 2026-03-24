Traffico Roma del 24-03-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 19:30 del 24 marzo 2026, il traffico sulla principale rete viaria di Roma si presenta in calo. La situazione è meno congestionata rispetto ai momenti precedenti, con meno veicoli in circolazione e scarsecode nelle principali arterie cittadine. La diminuzione del traffico si riscontra in diverse zone della città, favorendo uno scorrimento più fluido delle auto e dei mezzi pubblici.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale ancora qualche problema lungo la carreggiata interna del raccordo anulare Dopo un incidente resta allenamenti e code tra Cassia bis veientane Nomentana proseguendo in carreggiata interna code tra tuscolane da Appia anche in questo caso si tratta di incidente è sempre per incidente Ci sono code in uscita dalla città su via Flaminia da Tor di Quinto a Prima Porta ricordiamo poi lavori sulla Salaria dover altezza dell'aeroporto dell'Urbe c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro frequenterà formazione di rallentamenti e code ci. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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