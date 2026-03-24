Alle ore 18:30 del 24 marzo 2026, si registrano consueti spostamenti sulle principali strade consolari di Roma. La situazione del traffico presenta rallentamenti lungo alcune arterie principali, con code e congestioni che interessano le zone centrali e periferiche della città. Non si segnalano incidenti o chiusure stradali significative in questo momento.

Luceverde Roma Bentrovati consuete spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città è sul Raccordo Anulare maggiori difficoltà in carreggiata interna a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra la Cassia bis vegetale Nomentana si transita sulla sola corsia di emergenza all'altezza dell'uscita della Nomentana lunghe code anche in carreggiata interna per traffico e curiosi dal bivio per la Roma Teramo a via Nomentana nel quadrante Sud del raccordo anulare coda in carreggiata esterna per traffico tra la Roma Fiumicino e La Romanina ricordiamo poi muori sulla Salaria dove l'altezza dell'aeroporto dell'Urbe... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-03-2026 ore 18:30

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