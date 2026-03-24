Il 24 marzo 2026 alle ore 16:30, il servizio di infomobilità di Roma segnala alcune condizioni di traffico nelle zone periferiche della città. La rete di monitoraggio è curata da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, che forniscono aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità in diverse aree della capitale. La situazione può influenzare gli spostamenti degli automobilisti nelle prossime ore.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità alle porte di Roma su via Cassia per un incidente avvenuto nei pressi di via della Storta ci sono lunghe Code in uscita della città ricordiamo i lavori sulla Salaria dove l'altezza dell'aeroporto dell'Urbe c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro inevitabili rallentamenti e code proseguono poi lavori sulla Ardeatina la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia possibile quindi la formazione di rallentamenti e code e fino a venerdì 27 marzo senso unico alternato al ponte... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-03-2026 ore 16:30

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