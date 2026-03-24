Il servizio di infomobilità di Roma comunica che, alle 14:30 del 24 marzo 2026, ci sono alcune variazioni sul traffico cittadino. La comunicazione è curata da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di strade principali, ma si consiglia di prestare attenzione alle eventuali modifiche in tempo reale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa sera dalle 18:20 corteo da largo Bompiani al mausoleo delle Fosse Ardeatine nella giornata che commemora l'eccidio del 1944 il corteo percorrerà via delle Sette Chiese possibili chiusure al traffico nel corso della manifestazione e venerdì mattina corteo degli studenti da Garbatella da piazza Sant'Eurosia al mausoleo delle Fosse Ardeatine dalle 9 alle 12:30 o te l'hanno essere deviata 7 linee bus saranno invece 33 i collegamenti del trasporto pubblico che saranno modificati nella giornata di sabato per la manifestazione che a partire dalle 12 si. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-03-2026 ore 14:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori notturni di pensione nel traforo Umberto Primo ancora per...

Traffico Roma del 14-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento si incontra a Forte traffico in via Gregorio VII in...

Pax Americana: The Weaponization of Space

Contenuti utili per approfondire Traffico Roma del

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 marzo; Maratona di Roma 2026: le chiusure al traffico, i bus deviati e i divieti di sosta. Sabato un anticipo con la stracittadina; Traffico Roma del 18-03-2026 ore 14:30; La rivoluzione gentile del traffico in via Roma funziona: panta rei (e l'oasi di Boeri adesso ha un senso).

Traffico Roma del 24-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla diramazione Roma nord tra Castelnuovo di Porto e di raccordo anulare In ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 24-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla diramazione Roma nord tra Castelnuovo di Porto di raccordo anulare In ... romadailynews.it

Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook