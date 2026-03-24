Traffico Roma del 24-03-2026 ore 11 | 30

Da romadailynews.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla diramazione Roma nord della 1 code per un incidente in direzione Settebagni anche sul tratto Urbano della A24 è sempre per un incidente segnalato traffico rallentato sulla circonvallazione Trionfale all'altezza di via Bovio rallentamenti anche sulla tangenziale est tra le uscite per via Tiburtina e viale Castrense e poi sul lungotevere in centro traffico rallentato da Ponte Sisto a ponte Umberto Primo al Portuense incidente in via di Affogalasino con rallentamenti per la circolazione e possibili chiusure al traffico https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260324file4e14f7a0-5b45-4ff8-ab43-f16b93d4191ePmCADtRuPor2LbqVbv9. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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