Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla diramazione Roma nord tra Castelnuovo di Porto e di raccordo anulare In quest'ultima direzione trafficata la carreggiata esterna del raccordo concludi tra Prenestina e Tiburtina code anche in interna tra Casilina e da Appia sul tratto Urbano della Roma L'Aquila rallentamenti e code per traffico tra Tor Cervara è l'uscita della tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico traffico incolonnato anche tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia code per traffico tra il raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-03-2026 ore 08:30

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