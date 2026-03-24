Traffico Roma del 24-03-2026 ore 07 | 30

Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla diramazione Roma nord tra Castelnuovo di Porto e di raccordo anulare In quest'ultima direzione trafficata la carreggiata esterna del raccordo concludi tra Prenestina e Tiburtina segnalato anche un incidente code per traffico lungo la carreggiata interna tra Casilina e doppia rallentamenti e code sul vanno della Roma L'Aquila tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia quello del traffico tra raccordo anulare via dei due punti verso il centro... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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