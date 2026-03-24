luce verde Lazio Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla diramazione Roma nord tra Castelnuovo di Porto di raccordo anulare In quest'ultima direzione rallentamenti per lavori in corso sulla A24 roma-teramo tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Tiburtina e Nomentana trafficata anche via Pontina con code tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma lavori sulla via Salaria comportano il transito a senso unico alternato in tratti saltuari tra Antrodoco e sigillo possibile la formazione di rallentamenti anticipiamo che per lavori notturni sulla Roma Napoli e. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 24-03-2026 ore 09:30

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