Da sempre la Lunigiana è stata terra di passaggio tra Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, per cui diverse sono le vie storiche che la attraversano. La Via Francigena è un antico cammino di oltre 3mila km che collega Canterbury a Roma. Risale al Medioevo e oggi è un popolare percorso di pellegrinaggio culturale, percorribile a piedi o in bici. Inizialmente, si sviluppò per esigenze strategiche dei Longobardi nel VII secolo, che necessitavano di un collegamento sicuro tra Pavia e i ducati del centro-sud. Il primo itinerario documentato fu tracciato da Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, che viaggiò a Roma per ricevere l’investitura da Papa Giovanni XV. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra sentieri di pellegrinaggio ed escursionistici

Articoli correlati

La manutenzione dei sentieri escursionistici come missione: nasce 'Custodi della natura'A guidare l’associazione sarà Gimmi Sampaoli, figura molto conosciuta nel mondo locale.

’Tra Monti e Valli’ in pellegrinaggio a Forlì per la Madonna del FuocoNonostante pioggia e fango, gli associati a ’Tra Monti e Valli’ di San Piero in Bagno, assieme ai salinari di Cervia, sono giunti a Forlì ad onorare...

Cammino Francese per Santiago de Compostela - 1° Giorno

Contenuti utili per approfondire Tra sentieri di pellegrinaggio ed...

Temi più discussi: I pellegrinaggi laici di Trail Romagna : sentieri e narrazioni della Romagna sale a Tredozio; FA’ LA COSA GIUSTA | Sardegna a passo lento: un anno intero di cammini tra natura, borghi e spiritualità; Percorso a tappe nella Memoria. Pellegrinaggio a San Terenzo e Valla; Palazzone, dove il tempo si stratifica nel vino.

Tra sentieri di pellegrinaggio ed escursionisticiDa sempre la Lunigiana è stata terra di passaggio tra Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, per cui diverse sono le ... lanazione.it

Il Sentiero degli Acquedotti tra Genzano e Nemi, da percorso dimenticato a tesoro ritrovatoIl Sentiero degli Acquedotti tra Genzano e Nemi è un antico percorso legato a opere idrauliche preromane e romane. Dimenticato per anni, è stato recuperato nel 2013 grazie a volontari e associazioni. castellinotizie.it

Ha tra i 56 e i 65 anni, è più frequentemente una donna, parte a maggio e sceglie i sentieri del Friuli Venezia Giulia per immergersi nella natura, conoscere il territorio, ritrovare un equilibrio emotivo che la vita ordinaria fatica a garantire. Ma per raggiungerli sal facebook