C arrie Anne Fleming, attrice canadese celebre per i suoi ruoli in serie tv come Supernatural e iZombie, si è spenta all’età di 51 anni. La notizia, diffusa solo nelle ultime ore, ha colpito profondamente i fan del genere horror e sci-fi, che per anni l’hanno seguita sul piccolo schermo. A confermare il decesso, avvenuto lo scorso 26 febbraio per complicazioni legate a un tumore al seno, è stata la famiglia e il collega e amico di lunga data Jim Beaver. Mini serie Netflix da vedere: romantiche, crime, horror. guarda le foto Carrie Anne Fleming, l’addio del collega Jim Beaver. Il legame tra Carrie Anne Fleming e il cast di Supernatural andava ben oltre il set. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra i primi ruoli importanti, quello di Jenifer nell'episodio di "Masters of Horror" diretto da Dario Argento

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Altro dipinto nuovo con un Dylan Dog che riprende (almeno, ci ho provato) la locandina di Inferno di Dario Argento, film che fa la coppia con Suspiria i colori a dir poco eccezionali. A baciare ulteriormente la pellicola, la colonna sonora di Keith Emerson, anche facebook