T ra i canali e le calle veneziane, Madonna e Julia Garner hanno dato vita a un momento destinato a diventare virale. Attrice e pop star hanno cantato hanno fatto un giro in gondola ed è stato subito Like a Virgin. Durante il tragitto, le due hanno cantato in playback la storica hit del 1984, ricreando le atmosfere del videoclip girato proprio a Venezia: cappelli a tesa larga, sorrisi, colori pastello e gondoliere di sfondo. Il richiamo agli anni ’80 è immediato e perfettamente riuscito. A accompagnare il video, condiviso su Instagram, Madonna ha scritto: « Like A Virgin. again and again ». Un modo per sottolineare il legame continuo tra Madonna, la sua musica e l’Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra canali, cappellini a tesa larga e colori pastello, le due star hanno riportato in vita gli anni 80' e l'atmosfera del videoclip del brano, girato proprio a Venezia nel 1984

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