Firenze, 24 marzo 2026 – Affluenza monstre (66,27%) e rifiuto compatto – con differenti ampiezze di forbici – da Firenze a Livorno, dalla Garfagnana al Mugello. La Toscana alle urne verga un no deciso sulla scheda verde del referendum sulla riforma della giustizia. Alla fine finisce 58,16% a 41,84% con Livorno che guida la classifica dei capoluoghi contrari (67,32% dei no), tallontata da Firenze che si ’ferma’ 66,57%. Le due capitali rosse della Toscana mandano un chiaro messaggio anti-governativo e, anche se sovrapporre una consultazione referendaria a un voto politico, è mossa azzardata resta indubbio che il responso delle urne porti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana, una valanga di No al referendum. Giani: “Un contributo determinante”

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