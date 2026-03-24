Tornano da Mauritius e Maldive con dei coralli protetti in valigia | multa salata per due turisti

Scesi dall'aereo, sono stati bloccati all'aeroporto Falcone Borsellino con degli esemplari di corallo a rischio estinzione. A finire nei guai - nell’ambito attività svolte dalla guardia di finanza e dall’Agenzia delle Dogane - due turisti italiani. “I finanzieri - si legge in una nota - oltre a effettuare il previsto accertamento merceologico, notavano come alcuni degli esemplari presentassero caratteristiche quali odore e colorazione tali da far ritenere una recente rimozione dalla barriera corallina, pratica che, se non contrastata, è destinata a determinare un progressivo impoverimento dell’intero ecosistema naturale. In particolare, alcuni degli esemplari sequestrati presentavano una colorazione marrone-giallastra, elemento che consente di escludere che gli stessi provenissero da fenomeni di spiaggiamento naturale”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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