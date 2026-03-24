Arezzo, 24 marzo 2026 – . Una stagione che sta procedendo nel migliore dei modi, con serate partecipate che incontrano il gradimento di pubblico e di critica, come dichiara la presidente del Coro Altotiberino Caterina Seri. Sul palco, il prossimo venerdì alle ore 21.15, potremo ascoltare la voce del soprano Alessandra Benedetti, accompagnata dal violino di Gianfranco Contadini e dal pianoforte di Alessandro Panchini. Lo spettacolo, dal titolo “L’uccellino della radio”, è praticamente un viaggio affascinante nella canzone italiana tra gli anni ’20, ’30 e ’40, quando la musica passava solamente attraverso le onde della radio ed entrava nelle case, nelle storie, nelle emozioni di un’intera generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna Pieve Classica 2026 venerdì 27 marzo

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