Torna l' ora legale quando spostare le lancette in avanti | parte l' iter alla Camera per renderla permanente

Tra la notte tra il 28 e il 29 marzo, le lancette degli orologi verranno spostate avanti di un'ora, segnando il ritorno dell'ora legale. Contestualmente, è iniziato l'iter alla Camera dei Deputati per rendere questa modalità di cambio dell'ora permanente. Se approvata, questa potrebbe essere l'ultima volta che si verifica il passaggio tra ora solare e ora legale.

L'arrivo dell'ora legale si avvicina. Scatterà tra sabato 28 e domenica 29 marzo. E potrebbe essere l'ultima volta in cui bisogna spostare le lancette. È infatti partito alla Camera l'iter parlamentare per la possibile introduzione dell'ora legale permanente in Italia. La commissione Attività produttive ha approvato l'avvio dell'indagine conoscitiva "sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori", presentata lo scorso novembre su impulso di Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), Consumerismo No profit e del deputato Andrea Barabotti (Lega). 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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