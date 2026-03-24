Renato Zero è stato l’artista pop che più degli altri in Italia ha coltivato, sin dai primi Anni ’70, il senso della comunità tra i suoi ascoltatori. Non fan, ma protagonisti di una fiaba che metteva al centro la persona, la stravaganza come scelta di vita, l’anticonformismo, la diversità di genere come nuova normalità. Una maniera differente di intendere la figura della star che ha conquistato il grande pubblico, che lui affettuosamente definiva i suoi ‘ sorcini ’ e che continua ad affascinare i suoi ammiratori, quelli di allora e quelli di adesso, come testimonia la grande attesa per il concerto, tutto esaurito, che il cantante romano terrà questa sera (ore 21) all’ Unipol Arena di Casalecchio di Reno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna la fiaba stravagante di Renato. Con ’L’OraZero’ chiama i ’sorcini’

Articoli correlati

Renato Zero torna dal vivo: il tour "L’Orazero" passa anche da BolognaA poco più di un anno dalla sua ultima avventura live, Renato Zero riabbraccerà il suo pubblico dal vivo con L’Orazero in tour.

Leggi anche: Renato Zero a Roma 2026: la scaletta completa dei concerti all’ora di “L’OraZero”