Torna a Verona il Campionato di S-ciànco

A Verona sta per riprendere il Campionato di S-ciànco, giunto alla sua XXIV edizione. L’evento è promosso dall’Associazione Giochi Antichi e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di giochi tradizionali. La manifestazione si svolgerà nel centro storico e coinvolgerà numerosi partecipanti di diverse età.

Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti dei giochi tradizionali: il Campionato di S-ciànco, promosso da Associazione Giochi Antichi, che quest’anno celebra la sua XXIV edizione. Dal 29 marzo al 7 giugno squadre e appassionati si sfideranno nelle piazze e nei parchi della provincia di Verona, portando in campo uno dei giochi tradizionali più radicati nel territorio. Negli ultimi tre anni il Campionato ha registrato un dato particolarmente significativo: la partecipazione dei giovani è cresciuta in modo costante, come dimostra il fatto che il 50% delle squadre è composto da giocatori e giocatrici dai 25 ai 35 anni. Un segnale importante per il futuro del gioco. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Supercoppa, Verona sfida il tabù di Civitanova: in campionato mai vinto un setLa Rana Verona chiude la Regular Season al secondo posto, risultato storico che eleva le aspettative in vista della Del Monte Supercoppa, in... Leggi anche: Orban, il 9 affamato di gol: già sei i centri in campionato. Il Verona riparte da lui Approfondimenti e contenuti su Torna a Verona il Campionato di S ciànco Temi più discussi: LIVE Primavera 1 2025/26 | #VeronaTorino 0-1; Atalanta, battere il Verona per ripartire: la vittoria in campionato manca da un mese; L' Atalanta torna a vincere dopo un mese, 1-0 al Verona; Atalanta-Verona 1-0: Zappacosta condanna l'Hellas, Palladino a -1 da Gasperini. Campionato di S-ciànco 2026: tutte le tappe in programmaLo S-ciànco conquista la provincia di Verona, al via la 24esima edizione del Campionato: tutte le tappe in programma ... veronaoggi.it Atalanta, battere il Verona per ripartire: la vittoria in campionato manca da un meseDea a caccia di un successo che in Serie A manca dal 22 febbraio: calcio d’inizio alle ore 15. Bergamo. Passi falsi, a questo punto della stagione, non sono più ammessi. Archiviata l’eliminazione dall ... bergamonews.it Il Psg ha chiesto il rinvio della gara di campionato per poter preparare meglio la sfida di Champions contro il Liberpool - facebook.com facebook