Torna a Verona il Campionato di S-ciànco

Da veronasera.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona sta per riprendere il Campionato di S-ciànco, giunto alla sua XXIV edizione. L’evento è promosso dall’Associazione Giochi Antichi e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di giochi tradizionali. La manifestazione si svolgerà nel centro storico e coinvolgerà numerosi partecipanti di diverse età.

Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti dei giochi tradizionali: il Campionato di S-ciànco, promosso da Associazione Giochi Antichi, che quest’anno celebra la sua XXIV edizione. Dal 29 marzo al 7 giugno squadre e appassionati si sfideranno nelle piazze e nei parchi della provincia di Verona, portando in campo uno dei giochi tradizionali più radicati nel territorio. Negli ultimi tre anni il Campionato ha registrato un dato particolarmente significativo: la partecipazione dei giovani è cresciuta in modo costante, come dimostra il fatto che il 50% delle squadre è composto da giocatori e giocatrici dai 25 ai 35 anni. Un segnale importante per il futuro del gioco. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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