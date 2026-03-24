Toni D’Angelo ospite dello ZiaLidiaSocialClub

Sabato 28 marzo, ospite dello ZiaLidiaSocialClub Toni D’Angelo. Unico appuntamento alle ore 21.00 presso il cinema Multiplex. Solo dopo sei lungometraggi da regista Toni D’Angelo ci confida che si sente in grado di filmare ciò che rappresentava un mondo da cui ha cercato in tutti modi di allontanarsi, non riuscendovi (unica eccezione, proprio il suo primo lungometraggio,“Una notte”, in cui ottenne che il genitore impersonasse la parte del tassista Raffaele). Solo ora Toni sente l’esigenza di riappropiarsi di Nino, dell’uomo che non recita un personaggio, perché lui è così. D’Angelo si offre alla camera del figlio con curiosità e dedizione, e... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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