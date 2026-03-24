"Prestazione coraggiosa in un campo storicamente molto complicato". Così Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, analizzando il pareggio esterno contro la Fermana. La formazione cremisi dopo un buon inizio ha incassato la rete dello svantaggio ma ha saputo reagire davvero bene riuscendo a trovare il meritato pareggio, prima di sfiorare più volte anche la rete della vittoria in un finale concitato, con tripla superiorità numerica negli ultimi minuti di recupero. "Paradossalmente – analizza l’allenatore del Tolentino – abbiamo giocato meglio quando loro erano in undici, nonostante la superiorità numerica degli ultimi minuti non abbiamo trovato conclusioni pulite verso la porta e non siamo stati ordinati come al solito". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tolentino, pareggio a Fermo: "Orgoglioso dei cremisi"

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