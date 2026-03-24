Tiro con l’arco campionato italiano a squadre Belforte conquista la medaglia di bronzo

Belforte del Chienti, nel fine settimana da poco concluso, si è trasformata nella capitale del tiro con l’arco, ospitando al campo sportivo il 24° Campionato italiano a squadre di società. Un’edizione dal grande valore tecnico e agonistico, che ha visto imporsi gli Arcieri Tigullio di Santa Margherita Ligure (Genova), protagonisti assoluti con la vittoria sia nella finale maschile che in quella femminile contro gli Arcieri Iuvenilia di Torino. Medaglia di bronzo per i padroni di casa: la squadra maschile degli Arcieri del Medio Chienti (foto) ha conquistato un prestigioso terzo posto. La manifestazione ha portato nel borgo le 32 migliori squadre italiane, 16 maschili e 16 femminili, con la presenza di numerosi arcieri azzurri e dei migliori specialisti delle tre divisioni: ricurvo, arco nudo e compound, con oltre 300 presenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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