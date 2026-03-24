Tim resterà autonoma anche dentro Poste

C’era una volta Tim. Presto, non ci sarà più. Almeno non come la conosciamo. Resterà autonoma ma il perimetro delle attività sarà profondamente modificato. Poste Italiane ha lanciato un’offerta pubblica di scambio sul gruppo telefonico del valore di 10,8 miliardi. Chiude così una storia trentennale che somiglia più a un feuilleton che a una vicenda industriale: lunga, tortuosa, affollata di personaggi improbabili, colpi di scena e debiti. Tanti debiti. Circa 7 miliardi, per la precisione dopo una cura dimagrante spinta fino ai livelli dell’anoressia. Quella che al momento della privatizzazione era una delle regine di Piazza Affari oggi è ridotta al rango di «penny stock». 🔗 Leggi su Laverita.info

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