TIM prima in Italia per qualità rete fissa e mobile secondo Opensignal

Secondo un rapporto recente di Opensignal, TIM si posiziona al primo posto in Italia per qualità della rete fissa e mobile, con ottimi risultati nelle valutazioni delle prestazioni 5G. Le valutazioni più alte si registrano nelle città di Milano e Roma, dove la copertura e la velocità della connessione sono considerate tra le migliori sul territorio nazionale.

Secondo Opensignal, TIM domina per qualità della rete e prestazioni 5G, con risultati top a Milano e Roma. TIM è al primo posto in Italia per la qualità della rete fissa e mobile. È quanto afferma Opensignal, punto di riferimento a livello globale per le analisi sulla user-experience della connettività. Dai rapporti pubblicati emerge infatti la leadership del Gruppo nella qualità offerta ai clienti su tutto il territorio nazionale e in. su Digital-News.it Secondo Opensignal, TIM domina per qualità della rete e prestazioni 5G, con risultati top a Milano e Roma.. TIM è al primo posto in Italia per la qualità della rete fissa e mobile. È quanto afferma Opensignal, punto di riferimento a livello globale per le analisi sulla user-experience della connettività. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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