Tim e Poste italiane, se sarà matrimonio lo deciderà il mercato. E’ chiaro l’amministratore delegato di Tim Pietro Labriola a proposito della proposta di Opas (Offerta pubblica di acquisto e scambio) lanciata da Poste italiane per acquisire il gruppo di telecomunicazioni. Approccio market friendly. Sarà il mercato “a esprimersi sulla bontà” dell’ Opas – afferma Labriola – “non è la prima né l’ultima offerta che ci sarà sul mercato. Dobbiamo seguire i giusti processi. Abbiamo lavorato negli ultimi cinque anni con un approccio market friendly. Come manager dobbiamo agire come se fossimo alla guida dell’azienda per sempre. Il nostro compito è lavorare per portare risultati e numeri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tim, Labriola: “Deciderà il mercato sull’offerta di Poste”

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