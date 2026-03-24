tifosi mobilitati si va verso un nuovo record

Si punta al record di pubblico per la ‘partitissima’ di domani sera con la Fortitudo, nonostante sia un giorno feriale e con la partita posizionata in orario serale, le 20.30, il che non aiuta chi arriva dall’entroterra, ultimamente un serbatoio molto importante per la società. Ma i 7.000 spettatori fatti registrare nel derby contro Rimini lo scorso 22 febbraio saranno probabilmente superati, se non altro perché da Bologna danno in arrivo almeno 500 tifosi, che potrebbero aumentare ancora. La Vuelle ha messo a disposizione degli ospiti tutto il settore M, che contiene 820 posti e i fans felsinei sembrano decisi a sfruttare l’occasione entro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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