Ogni serie costruisce il proprio equilibrio su presenze che diventano rapidamente familiari, ma quando una di queste viene meno, il racconto cambia inevitabilmente forma. È ciò che accade con The Madison, che si prepara alla seconda stagione senza uno dei suoi volti più riconoscibili. Matthew Fox non tornerà nella stagione 2 di The Madison. L'attore chiarisce la sua scelta, legata al rifiuto di impegni a lungo termine, mentre la serie dovrà quindi proseguire senza uno dei personaggi più centrali della prima stagione. Un addio previsto ma significativo: la scelta di Matthew Fox Nel mondo delle serie televisive, le uscite di scena possono arrivare come colpi di scena o come passaggi inevitabili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Madison perde un volto chiave, Matthew Fox: "Non voglio più progetti a lungo termine"

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Una selezione di notizie su The Madison

Discussioni sull' argomento The Madison, trama e cast della serie tv con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell; The Madison, un dramamtico neowestern; 'The Madison': il West domestico di Taylor Sheridan tra lutto, paesaggio e semplificazione narrativa; The Madison su Paramount+: la serie drammatica che emoziona il pubblico.

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Paramount+. . Noi proviamo ad andare avanti, ma poi esistono serie come The Madison Dopo una puntata siamo così: The Madison è disponibile su Paramount+ - facebook.com facebook

Per chi non lo conosce o per chi come me sta per iniziare un bel rewatch #YellowstoneUniverse è così composto: - 1883 - 1 stagione - 1923 - 2 stagioni - 1944 - in produzione - Yellowstone - 5 stagioni - 6666 - in produzione - Marshals uscita - The Madison us x.com