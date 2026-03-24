The Housemaid | svelato il titolo del sequel ecco chi affiancherà Sydney Sweeney

Novità in arrivo sul sequel dell'hit diretto da Paul Feig, thriller al femminile che ha sbancato il botteghino globale sfiorando i 400 milioni di dollari. A sorpresa, Una di famiglia - The Housemaid si è rivelato un successo clamoroso. Inevitabile, visti 400 milioni raccolti al botteghino globale, l'arrivo di un sequel per il thriller al femminile di Paul Feig interpretato da Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. Nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti sul seguito, che vede Feig riconfermato, alla regia e ora ha anche un titolo ufficiale. Inoltre una star di primo piano si aggiunge al cast del film targato Lionsgate. Si tratta di Kirsten Dunst, candidata all'Oscar e ora new entry di The Housemaid's Secret. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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