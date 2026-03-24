The Comeback 3 è qui per fare la felicità dei fan di The Office

È arrivata la terza stagione di The Comeback, intitolata The Comeback 3, che soddisfa i fan di The Office. La serie vede ancora una volta la presenza di Valerie Cherish, protagonista della produzione, mentre si confronta con le dinamiche di un ambiente televisivo. La fiction si inserisce nel panorama delle comedy più apprezzate degli ultimi anni, condividendo alcuni aspetti con la serie americana.

C’è una cosa che accomuna la Valerie Cherish di The Comeback 3 e il Michael Scott di The Office. Anzi, più di una, e non si tratta dell’essere entrambi i protagonisti di due delle comedy più divertenti nella serialità moderna e contemporanea. Probabilmente è il nome del personaggio interpretato da Steve Carell che fa scattare subito una lampadina in chi lo sente nominare, mentre è più difficile con il personaggio impersonato da Lisa Kudrow, più nota come la Phoebe di Friends. Eppure, guardando oltreoceano, si scopre che lo show di cui è anche ideatrice assieme a Michael Patrick King, uscito per la prima volta nel 2005, è un lavoro per cui l’attrice è molto benvoluta e apprezzata, per molti (inclusa lei stessa) il suo migliore. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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