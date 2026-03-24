Testo Unico Turismo c' è preoccupazione | le richieste di B&B e affittacamere

Nelle ultime settimane si sono intensificate le richieste di chiarimenti e modifiche al Testo Unico del Turismo, con un focus particolare su B&B e affittacamere. Le associazioni di categoria hanno chiesto più tempo per adeguarsi alle nuove norme, mentre le autorità stanno valutando eventuali revisioni per tutelare le attività già operative. La questione riguarda principalmente la regolamentazione e i requisiti richiesti dalle recenti disposizioni legislative.

Revisione del Testo Unico del Turismo, tutela delle attività esistenti e più tempo per adeguarsi alle nuove norme. Sono queste le principali richieste emerse dall’assemblea organizzata da Confcommercio Pisa, che ha visto la partecipazione di oltre 100 operatori tra titolari di B&B, affittacamere e strutture extra-alberghiere. “Abbiamo raccolto le legittime preoccupazioni degli operatori in vista degli adeguamenti richiesti dalla nuova normativa a partire dal 1 luglio” - spiega il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - “Il turismo è un asset fondamentale per lo sviluppo della nostra economia e lo è diventato sempre di più grazie a imprenditori che hanno lavorato e investito in qualità, sicurezza e occupazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Tutto quello che riguarda Testo Unico Turismo

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