Testo Unico Turismo c' è preoccupazione | le richieste di B&B e affittacamere

Nel settore del turismo si registra una crescente preoccupazione legata alla revisione del Testo Unico, che riguarda in particolare le richieste di autorizzazione per B&B e affittacamere. Le novità normative prevedono nuove regole per le strutture ricettive e un periodo di tempo maggiore per adeguarsi alle disposizioni stabilite. La questione coinvolge diversi operatori del settore che si preparano a eventuali cambiamenti.

Revisione del Testo Unico del Turismo, tutela delle attività esistenti e più tempo per adeguarsi alle nuove norme. Sono queste le principali richieste emerse dall’assemblea organizzata da Confcommercio Pisa, che ha visto la partecipazione di oltre 100 operatori tra titolari di B&B, affittacamere e strutture extra-alberghiere. “Abbiamo raccolto le legittime preoccupazioni degli operatori in vista degli adeguamenti richiesti dalla nuova normativa a partire dal 1 luglio” - spiega il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - “Il turismo è un asset fondamentale per lo sviluppo della nostra economia e lo è diventato sempre di più grazie a imprenditori che hanno lavorato e investito in qualità, sicurezza e occupazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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