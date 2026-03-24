terza categoria wild a valanga blitz sporting lugo sulla compagnia

La capolista Wild Bagnara domina 5-0 in casa del Cral Mattei con le reti di Raffaele Poli, Nicholas Bezzi, Lorenzo Conti (foto), Alessandro Baldo e Nicola Pinardi: così la prima della classe del girone A tiene a distanza la Camerlona, vittoriosa 1-0 col Lido Adriano. In scia anche le Saline Romagna, vittoriose 4-1 a Savarna contro il Sant’Alberto. Nel girone B spopola il Vatra che si impone 3-1 sul Conselice. Bene lo Sporting Lugo, secondo a -4 e vittorioso 2-1 nello scontro diretto tra sfidanti al primato. Risultati (23ª giornata). Girone A: Atletico Lugo-Marradese 1-0, Cervia Utd U21-Giovecca 2-0, Coyotes-Stella Azzurra 0-1, Cral Mattei-Wild Bagnara 0-5, Pol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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