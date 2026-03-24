Terremoto nel governo, si dimettono Delmastro e Bartolozzi

Il sottosegretario alla Giustizia e il capo di gabinetto di via Arenula hanno annunciato le loro dimissioni dal governo. La decisione arriva in seguito a un episodio legato alla gestione di questioni giudiziarie. Entrambi hanno comunicato la loro uscita tramite comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli pubblici al momento. La loro partenza si inserisce in un quadro di cambiamenti all’interno dell’esecutivo.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro lascia il governo. Si dimette anche il capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi. Dopo la sconfitta al Referendum, Nordio dice: “Mia la responsabilità politica della sconfitta”. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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