Dopo il risultato del referendum sulla giustizia, che ha visto prevalere il No, si sono dimessi due membri di governo. Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, e Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto, hanno lasciato i loro incarichi. Le dimissioni sono arrivate a poche ore dalla consultazione referendaria, segnando un cambiamento nella composizione dell’esecutivo.

Le dimissioni di Andrea Delmastro da sottosegretario alla Giustizia e quelle di Giusi Bartolozzi da capo di gabinetto segnano uno dei momenti più delicati per il governo negli ultimi mesi, arrivando a poche ore dal risultato del referendum sulla giustizia che ha visto prevalere il No. Una coincidenza temporale che ha inevitabilmente amplificato il peso politico della vicenda, trasformando un caso già critico in un vero e proprio scossone ai vertici dell’esecutivo. La decisione di Delmastro è maturata al termine di una giornata ad altissima tensione, con pressioni crescenti sia dall’opposizione sia all’interno della stessa maggioranza. Il sottosegretario ha annunciato di aver consegnato le sue “irrevocabili dimissioni”, parlando di una “leggerezza” ma ribadendo di non aver commesso alcun atto scorretto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terremoto nel governo dopo il referendum, si sono dimessi

Articoli correlati

Leggi anche: “Si sono dimessi tutti”. Caos nel Pd, terremoto politico

“Si sono dimessi tutti”. Caos nel Pd, quello che succede è assurdo! Terremoto politicoNel comune romagnolo di Cervia è in corso una grave crisi politica, determinata dalla rottura all’interno della maggioranza che sosteneva il sindaco...

Terremoto nel governo Meloni dopo il referendum:si sono dimessi Delmastro e Bartolozzi

Contenuti e approfondimenti su Terremoto nel governo dopo il...

Temi più discussi: Cuba, terremoto di magnitudo 5,8 scuote l'isola nella notte dopo l'ennesimo blackout; Forte terremoto di magnitudo 5,8 a Cuba, la situazione dopo il sisma nel sud dell'isola a Maisì; Terremoto in Sicilia, scosse di 4.3 e 4.6 e successivo sciame sismico; La Slovenia al voto nel mezzo di uno scandalo per presunto spionaggio contro il governo.

Terremoto nel governo: Bartolozzi e Delmastro si dimettono e Meloni invita Santanchè a fare lo stessoCaos nel governo: è ufficialmente crisi. Delmastro e Bartolozzi hanno dato le dimissioni e Meloni invita la Santanché a fare lo stesso. mam-e.it

Bartolozzi e Delmastro si dimettono, Meloni: Lasci anche Santanché. Terremoto nel governo dopo il referendumIl passo indietro della capo di gabinetto di Nordio, indagata nel caso Almasri e finita nella bufera per le due dichiarazioni sui magistrati. Il sottosegretario nel mirino per gli affari con la figlia ... ilgiorno.it

ULTIM'ORA – Terremoto nel governo: dimissioni, l’ultima nota e cosa sta succedendo - facebook.com facebook

C’è un terremoto nella maggioranza. L’opposizione deva stare ferma, osservare e non infilarsi in discussioni sulle primarie. Mi pare che i magistrati siano più politici della minoranza e infatti il segretario ANM rilancia il dialogo. Così si fa. #referendum x.com